“As mulheres precisam atuar ainda mais”, avalia funcionária do Sindec

Camila da Silva, secretária do Sindicato dos Empregados no Comércio de Canoas (Sindec), também conversou com O Timoneiro para relatar sua vida, trabalho e sua percepção sobre a data especial do Dia da Mulher. Segundo ela, mesmo com avanços, a mulher pode conquistar ainda mais espaços.

Natural de Cachoeirinha, Camila conta que Morou em Canoas alguns anos mas que voltou para a cidade natal, onde mora até hojea. Mesmo assim, o vínculo com Canoas se mantém forte. Ela relata que divide a vida entre as duas cidades, já que tem grande parte da família por aqui, além de seu trabalho, no Sindec. “Eu era funcionária do comércio há 7 anos atrás e surgiu a oportunidade de trabalhar no sindicato. Estou num lugar que gosto, que respeita o funcionário. Isso é muito importante”, afirma Camila. Ela também comenta que, quando foi comerciária, precisou do sindicato e ele a ajudou. “Agora, estando aqui, vejo como eles sempre tentam ajudar a todos que trazem demandas”, conclui.

Mulheres

Para Camila, é importante lembrar que todos partem de uma mulher. “Não é mais como antes, que a mulher ficava em casa”, afirma. No meio em que trabalha, no Sindec, a secretária avalia que o ambiente é equilibrado com relação à participação das mulheres.

Mudanças

Mesmo vendo o atual momento de forma positiva, Camila cita que mudanças ainda devem acontecer. Como exemplo, ela lembra que no trânsito, ambiente machista, ainda brincam que as mulheres não sabem dirigir. “Existem coisas que precisam ser mudadas. Em alguns aspectos, as mulheres precisam atuar ainda mais”, finaliza.