ASMC completa 56 anos de história

A Associação dos Servidores Municipais de Canoas (ASMC) completa na próxima terça-feira, 12 de junho, 56 anos de história. O atual presidente é Firmo Farias dos Santos. Firmo filiou-se pela primeira vez à ASMC em 1969, e tem envolvimento nos cargos de gestão da entidade desde o final da década de 1980. A entidade destaca-se dentre muitas entidades representativas da cidade devido à sua potência nas facilidades junto a empresas conveniadas e às facilidades de que ela própria dispõe a seus associados.

Nas décadas de 1940 e 1950, um grupo da então modesta força de trabalhadores públicos da jovem cidade organizava-se. Ao fim de cada mês, alguns deles passavam com uma caixinha para recolher doações. Com o valor arrecadado, era feita uma distribuição aos colegas que recebiam menos, ou aos que precisavam de mais ajuda para cobrir gastos com saúde e alimentação.

Em 1962, um dos líderes dessa iniciativa era Júlio Pereira de Souza. Ao ver o esforço dos municipários para tornar a vida de colegas mais digna, o então prefeito de Canoas, José João de Medeiros, sugeriu a criação de uma entidade associativa que tivesse essa função de assistência social. Assim, no primeiro semestre daquele ano, foram feitas as reuniões que levariam à primeira assembleia formal, em 12 de junho de 1962. Há, entretanto, membros dentre os fundadores registrados na ASMC mesmo antes disso, em datas anteriores, no começo daquele mês.