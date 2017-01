Assalto provoca tiroteio e deixa ferido no Bourbon Canoas

Nesta quarta-feira, 11, um tiroteio ocorrido pela manhã deixou uma pessoa ferida no Bourbon Shopping Canoas. A vítima, cliente do hipermercado, teve a perna atingida por um tiro.

O tiroteio foi resultante de um assalto a uma loja de telefones celulares dentro do shopping. Vigilantes flagraram a ação dos assaltantes e entraram em confronto com eles.

De acordo com a Brigada Militar, quatro homens participaram do assalto e todos eles estavam armados. Os criminosos conseguiram roubar diversos produtos da loja e fugiram em carro de cor prata, que, algumas horas depois, foi localizado abandonada no bairro Marechal Rondon.