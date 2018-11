Assinado início da reforma do Centro de Convivência do Idoso

Fechado desde 2015, o Centro de Convivência do Idoso (CCI) vai voltar a funcionar em breve. Nesta quarta-feira, 7, a vice-prefeita de Canoas, Gisele Uequed, e a secretária de Desenvolvimento Social, Luísa Camargo, assinaram a Ordem de Início de Serviço (OIS) da reforma do espaço. A previsão é de que o local seja entregue aos idosos em fevereiro de 2019. A cerimônia de lançamento da obra ocorreu no Baile de Aniversário de 20 anos do CCI, realizado na sede da ASMC.

Considerada a segunda casa dos idosos de Canoas, o CCI voltará a ser sede de oficinas e atividades voltadas para terceira idade. Localizado na Rua Clemente Pinto, o local irá receber os membros dos 24 grupos de idosos ligados à pasta de Desenvolvimento Social, que congregam cerca de 1.400 pessoas. Ao todo, vivem na cidade 45 mil de pessoas da terceira idade.

“A retomada do CCI é mais um passo fundamental rumo à implementação das políticas públicas ideais para os idosos. Nossa gestão cria as condições para que os cidadãos de Canoas envelheçam com saúde e alegria. Já havíamos proporcionado um espaço em Niterói, agora, respeitando o dinheiro público, vamos reformar esse Centro fechado desde 2015”, afirmou a vice-prefeita Gisele Uequed.