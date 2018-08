Associ promove palestra no Dia do Corretor de Imóveis

MONIQUE MENDES*

No dia 27 de agosto é celebrado em todo o Brasil o Dia do Corretor de Imóveis. Em comemoração à data, a Associação do Mercado Imobiliário (Associ), que abrange as cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e Nova Santa Rita, promove a palestra com o tema “Atendimento ao cliente: o grande desafio”, ministrado pela professora Claudia Peruzzato. O evento acontecerá na próxima segunda-feira, 27, às 19 horas, na Rua Fioravante Milanez, 53, no 11º andar, no Centro de Canoas. Após o treinamento, a Associação irá oferecer um churrasco de confraternização para os corretores.

Sobre a palestra

A palestra que faz parte do ciclo de Negócios 2018, na Semana Especial do Corretor, traz como objetivos a qualificação do atendimento ao cliente, desenvolvimento de atitude pró-ativa no atendimento, bem como questões voltadas à compreensão, oratória eficaz e assertivamente aos pedidos dos clientes. A palestra é aberta ao público e o convite pode ser adquirido pelo telefone 99652.9004, e-mail diretoria@associ.org.br ou ainda na sede da Associ, em Canoas.

Segundo o vice-presidente Institucional da Associ, Cristiano Kalkmann, o mercado continua aquecido bem como suas perspectivas, mas houve uma mudança de atitude e comportamento dos consumidores que buscam seus imóveis. “Hoje as pessoas estão bem mais atentas às taxas de juros nos bancos e buscam mais informações sobre o imóvel de seu interesse antes de fechar um negócio, o que é positivo, pois exige mais qualificação do corretor”, explica Kalkmann.

A Associ completou 17 anos no dia 13 de agosto. A primeira reunião aconteceu em 2001 e contou com a presença de 30 corretores da cidade que tomaram a iniciativa de fazer algo pela Classe e pelo mercado. A população canoense cresceu nas últimas décadas e passou de menos de 300 mil habitantes para mais de 350 mil. O Mercado Imobiliário também cresceu em grandes proporções. Segundo informações da Associação, muitas famílias migraram da capital gaúcha para viver em Canoas. A Associ teve papel importante neste crescimento e auxiliou a fomentar esse cenário na cidade.

Promover a qualificação dos corretores e oferecer ferramentas para que eles acompanhem as mudanças do mercado é um dos papéis da Associ. “O ciclo de Negócios e as atividades que oferecemos para a classe beneficiam a todos. É essencial ao mercado a qualificação dos profissionais, pois traz ainda mais segurança para o consumidor na hora de fechar seu negócio”, aponta o vice-presidente.