Atividades marcam Dia Municipal do Autismo em Canoas

Nesta segunda-feira, 2, a Diretoria da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Canoas promoveu atividades em comemoração ao Dia Municipal do Autismo e Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo. Desde as primeiras horas da manhã, uma tenda foi montada no Calçadão, no Centro, onde professores da escola estadual especial Brigadeiro Ney Gomes e integrantes da Diretoria distribuíram materiais educativos sobre o transtorno espectro autista. A data ainda foi marcada por uma audiência pública na Câmara de Vereadores.

A data é vista como uma forma de mostrar à sociedade que o espectro autista é uma doença comum e que autistas podem ter uma vida socialmente inserida. A professora da escola Ney Gomes, Kalyne Fernandes, contou sobre a rotina de trabalho de inclusão dos alunos autistas às escolas e comemorou as atividades alusivas à data. “Cada aluno com o espectro tem habilidades e potenciais diferentes, por isso, é importante que escolas e até mesmo a sociedade estejam aptos a receberem eles da melhor maneira possível. Atividades como esta que ocorre aqui servem para reduzir os preconceitos”, afirmou a professora.

O diretor da Diretoria da Pessoa com Deficiência de Canoas, Jair Silveira, elogiou as atividades e destacou que a cidade terá durante todo o ano de 2018 ações voltadas para pessoas com deficiência. “Criamos o Calendário Cultural Inclusivo, que trará visibilidade às lutas dessas pessoas, além de trazer entretenimento para qualquer tipo de pessoa. Estamos trabalhando para transformar Canoas numa cidade cada vez mais inclusiva”.