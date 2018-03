Atividades marcam o Dia Internacional da Mulher

A quinta-feira, 8 de março, foi dia de atividades de mobilização e homenagens às mulheres. Com o tema “Mulheres em Cena”, a programação, organizada pela Prefeitura, teve caminhada, entrega de medalhas e ato de conscientização. As atividades reuniram centenas de mulheres com o objetivo de lutar pelos direitos e comemorar as conquistas.

Saindo do Centro de Referência para Mulheres Vítimas de Violência Patrícia Esber, a tradicional caminhada das mulheres percorreu ruas do Centro fazendo chamamento à conquista por igualdade. Com o grito de guerra “A mulherada está na rua para lutar”, o grupo conquistou a adesão feminina, e até mesmo de alguns homens, por onde passou. A chegada do grupo à Praça da Emancipação marcou o início da cerimônia de abertura das comemorações pelo Dia International de Mulher.

Com a presença da prefeita em exercício, Gisele Uequed (Rede), o ato foi marcado por discursos de autoridades locais e estaduais que lutam pela causa feminina. Gisele lembrou que a data é de “busca pelo respeito das escolhas femininas”. A vice-prefeita de Canoas destacou que a opção por roupas, modo de vida e de carreira que as mulheres fazem devem ser respeitadas pela sociedade. A secretária de Desenvolvimento Social de Canoas, Luísa Camargo, também participou do evento.