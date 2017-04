Atividades para idosos são retomadas em Canoas

Serão iniciadas nesta segunda-feira, 10, as atividades voltadas aos quase 1.500 idosos atendidos pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS) na sede da Subprefeitura Nordeste, enquanto são tomadas medidas para a reforma do Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Canoas.

A notícia foi dada aos representantes dos 29 grupos da terceira idade na última sexta-feira, 7, quando conheceram a nova coordenadora do CCI, Márcia Cancio Begnis. Psicopedagoga, a gestora apresentou o planejamento para 2017 junto a uma dinâmica de integração. “Esperamos agora pelo processo licitatório para a reestruturação física do prédio, que inclusive já foi autorizado, mas nem por isso as atividades vão deixar de acontecer”, disse Márcia ao abrir o encontro.

A programação, que acontecerá nas segundas, quintas e sextas-feiras, inclui aulas de dança cigana e salão, coral, oficina de automaquiagem e sessões de cinema. “Além das atividades já fixadas, estamos firmando parcerias com as secretarias do Esporte e Lazer, do Desenvolvimento Econômico e da Cultura para que possamos preencher os demais dias da semana”, revela a coordenadora.