Aula inaugural do Programa Gerações é realizada no auditório do Sesc

A aula inaugural do programa Gerações ocorreu na tarde da última terça-feira, 27, no auditório do Sesc Canoas. O evento contou com a presença de convidados, incluindo autoridades locais. Em parceria com o Senac, o programa vai contemplar aulas teóricas e práticas durante o primeiro semestre deste ano. Serão formadas duas turmas, cada uma com 30 idosos. As aulas acontecem sempre no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, com duração de 4 horas, sendo as aulas teóricas realizadas duas vezes por semana e as práticas três. Das 60 vagas, 29 são para idosos com renda de até dois salários mínimos, 29 para os que não possuem renda e duas vagas destinadas a idosos com deficiência. Além de material didático, os idosos ainda recebem uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 727.

“A administração de Canoas está dando a oportunidade de capacitar e inserir idosos no mercado de trabalho, reconhecendo e valorizando a importância deles na sociedade, na manutenção do presente e na construção do futuro”, enfatizou a vice-prefeita, Gisele Uequed (Rede).

Projeto

Idealizado por Luiz Carlos Busato (PTB), o Programa Gerações nasceu durante uma viagem à Disney, já que o prefeito teve a ideia de aplicar na cidade o que observou nos Estados Unidos: uma grande quantidade de idosos trabalhando em diferentes setores do parque. “Nosso objetivo é que estes idosos voltem a ser socialmente ativos, quebrando as barreiras que os impedem de se inserir em diversos meios”, afirmou o prefeito, durante a aula inaugural.