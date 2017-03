Aumenta o número de vagas de empregos em Canoas

O saldo de vagas de emprego em Canoas começa a dar sinais de recuperação. De acordo com a pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de fevereiro, no acumulado de 12 meses, dos oito setores levantados, seis tiveram elevação no número de vagas criadas em relação a quantidade de postos fechados.

O setor de Serviços foi o que teve melhor desempenho, com a criação de 14.950 vagas nos últimos 12 meses. Em seguida, vem o Comércio, com 10.071 oportunidades abertas no município. Apesar da melhora, o saldo total, no acumulado dos últimos 12 meses, ainda é negativo, de 825 vagas. Ainda em recuperação, a Indústria de Transformação foi a que mais fechou postos de trabalho em Canoas.