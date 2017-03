Aumento brusco nos valores de contas de luz gera reclamações

Grande parte dos canoenses notou um aumento brusco no valor da conta de luz nos últimos meses. O fato tem gerado uma onda de reclamações nas redes sociais, e motivou Grande Expediente na Câmara de Vereadores, com presença de um representante da RGE Sul.

Reclamações

Rejane Ramos conta que sua conta triplicou durante um período em que esteve muito pouco tempo em casa. “Vou entrar com uma ação”, afirma Rejane, que estava na praia e mesmo assim foi cobrada por alto consumo de energia. Rejane ainda conta que seus vizinhos também passam pelo mesmo problema. Nicholas Lucena resume a situação com indignação. Ele afirma que não consumiu a energia elétrica pela qual está sendo cobrado. Sua última conta apresenta o valor de RS 738,00, pelo consumo de 902 kW/h.

Vereador

O presidente da Câmara de Vereadores de Canoas, Juares Hoy, também notou o aumento nos valores das faturas. Para ele, é necessário um monitoramento sobre o caso. “Estranhamente, todo mundo teve mudanças em suas contas de luz. Quero ver a partir de abril. Se isso permanecer, vamos fazer uma mobilização junto ao Ministério Publico”, afirma o vereador.

Grande Expediente

Em função das reclamações de usuários envolvendo o valor das contas de luz e dos problemas referentes à prestação do serviço da concessionária de energia elétrica no município, a Câmara promoveu, na quinta-feira, 16 de fevereiro, Grande Expediente sobre o tema. O gestor de Atendimento ao Poder Público da RGE Sul, Thiago Pedroso de Oliveira, compareceu à sessão para prestar esclarecimentos.

Na ocasião, o gestor de Atendimento ao Poder Público da RGE Sul ressaltou que houve um investimento de R$ 80,3 milhões no município de Canoas nos últimos cinco anos. A ideia, segundo ele, é ampliar o aporte de recursos para os próximos dois anos, chegando a R$ 41 milhões – R$ 21 milhões em 2017 e R$ 20 milhões em 2018.

Sobre as reclamações em relação ao valor das contas de luz, Oliveira enfatizou que a troca da AES Sul pela RGE Sul não resultou em qualquer aumento e que o reajuste tarifário da concessionária ocorre apenas em 19 de abril. Ele salientou que todas as faturas analisadas pela empresa a pedido dos consumidores demonstraram que os valores mais altos estão associados ao aumento do consumo.

O representante da RGE ainda foi questionado sobre a troca de postes na cidade. Ele destacou que dos cerca de 28.300 existentes, 19.090 são de concreto ou fibra e 9,2 mil de madeira. Em 2016, ocorreu a substituição de 1.325 postes de madeira e, para 2017, a intenção é que a troca alcance entre 1,5 mil e 1,7 mil, de acordo com os dados apresentados. Com isso, todos os postes de madeira seriam substituídos no prazo de quatro anos. O gestor ressaltou que os postes de madeira não chegam a ser um problema, apenas aqueles que apresentam danos na estrutura.

O que diz a RGE Sul

Em nota, a RGE Sul afirma que não houve nenhum reajuste de tarifa. “As contas que estão chegando mais altas se devem ao consumo devido ao maior uso de aparelhos de climatização, como ar condicionado, e à entrada em vigor da Bandeira Amarela que representa R$ 2,00 a cada 100 kW/h. O cliente pode acompanhar o consumo no histórico que consta na fatura de energia e assim ter um melhor controle de sua conta.”