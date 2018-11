Autoridades monitoram aparecimento de escorpião amarelo

A Secretaria de Saúde de Canoas, através da Diretoria de Vigilância em Saúde, tem intensificado o combate ao escorpião amarelo no município. Da espécie Tityus Serrulatus, considerada uma das mais perigosas existentes no Brasil, foram encontrados quatro animais em três diferentes bairros da cidade: Estância Velha, Mathias Velho e Rio Branco. Por isso, a população deve tomar algumas medidas para controlar e prevenir o aparecimento de escorpiões. No entanto, esse número ainda é considerado baixo e não há motivos para grande preocupação dos cidadãos. Para monitorar e combater a reprodução desses animais, as equipes da Vigilância em Saúde têm feito visitas às residências dos bairros onde eles foram encontrados.

Na próxima semana ocorre uma ação no bairro Rio Branco. Também é importante que a população tome uma série de cuidados para contribuir no combate à proliferação dos escorpiões.