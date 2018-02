Avenida Victor Barreto tem trânsito alterado

O trânsito na Avenida Victor Barreto terá alterações na próxima segunda-feira, 26, em função do ato oficial de entrega de 45 viaturas para os órgãos de segurança de Canoas. Desde as primeiras horas da manhã até o começo da tarde, o trânsito estará em meia pista no trecho que vai do viaduto da Avenida Inconfidência até a passarela de pedestres da Rua Araçá. O estacionamento não será permitido nesse trecho durante toda a manhã.

A Victor Barreto será totalmente bloqueada durante a realização do evento, que deverá ocorrer entre 10h30 e 12 horas. O trecho bloqueado vai da Inconfidência até a passarela de pedestres.

Agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade estarão na região orientando os motoristas. Durante o evento, o trânsito será desviado para o viaduto da Inconfidência. Os motoristas que vierem de Porto Alegre para ingressar no Centro deverão seguir pela BR-116 até a Boqueirão, fazer o retorno e acessar a região central da cidade por outro ponto.