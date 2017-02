Baile nos moldes das antigas festas ocorre no dia 19 de março

A festa de Carnaval de Canoas será realizada no dia 19 de março, no clube Tradição (Boqueirão, 801 – Igara). O baile, que inicia às 14 horas e se estende até a meia-noite, retoma o formato clássico das antigas festas carnavalescas que movimentavam os clubes da cidade. A entrada será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, com ingressos limitados. A Prefeitura afirma que são esperados 2.500 foliões. Nove escolas de samba irão se apresentar em um formato show. Antes das apresentações, haverá a escolha da corte e, para encerrar o evento, foi convidado o bloco de Carnaval 2017.

A administração municipal considera o evento um suspiro para os cofres públicos, pois o novo modelo de Carnaval leva a uma economia de cerca de mais de R$ 1 milhão em relação ao que vinha sendo gasto com os desfiles no sambódromo. No começo do ano, o secretário da Cultura, Mauri Grando, adiantou que Canoas não faria o Carnaval em caráter competitivo, porque não havia verba para realizar o desfile tradicional.

Depois disso, foi montada uma uma comissão com membros do Carnaval e da Prefeitura para viabilizar uma alternativa, o que culminou no novo formato, com custo muito mais baixo. Com o novo formato, serão investidos R$ 15 mil em cachê para cada uma das nove escolas que se apresentarão e R$ 5 mil para o bloco carnavalesco.

Programação diversificada

Com uma programação diversificada, as comemorações carnavalescas terão, além do baile no Tradição, ações educacionais, eventos no segmento de artes visuais, lançamento de filme, baile e oficinas infantis. Confira abaixo:

Chave da cidade

Para marcar o início das festividades de Carnaval, na quarta-feira, dia 22, o prefeito, Luiz Carlos Busato, entregará a chave de Canoas ao Rei Momo, Pedro Gregório, que estará acompanhado pela rainha e pelas princesas. A cerimônia será realizada no Paço Municipal, a partir das 14 horas.

Exposição

No dia seguinte, na Casa das Artes Villa Mimosa, será inaugurada a exposição “A Realeza de Canoas”. Trata-se de uma compilação de materiais que resgatam a história da corte carnavalesca e das festas de Carnaval da cidade. A mostra seguirá com visitação aberta ao público até o dia 20 de março.

Curso

O curso de extensão “A Escola do Carnaval” terá inscrições abertas até o início de março. Promovido em parceria com o Centro Universitário La Salle (Unilasalle), o programa foi concebido para fornecer uma formação técnica à comunidade carnavalesca de Canoas. Na primeira fase de inscrições, serão abertas 30 vagas. O curso é totalmente gratuito.

Durante o curso, que será dividido em três módulos, os alunos terão aulas sobre captação de recursos, organização de eventos e outros temas ligados à cultura popular. O objetivo da capacitação é dar mais autonomia aos organizadores do Carnaval de Canoas, para que, nos próximos anos, o evento se torne mais independente e autossustentável.

Filme

Durante as festividades, será lançado o documentário “A História do Carnaval de Canoas”. O filme conta a trajetória da construção do Carnaval no município, das muambas aos grandes desfiles competitivos. O enredo conta com depoimentos de membros de escolas de samba e de componentes de blocos de rua. Também participam pesquisadores e historiadores da Secretaria da Cultura. O documentário é produzido em parceria entre as secretarias de Comunicação e da Cultura.

Carnaval Comunitário

A partir da próxima segunda-feira, 20, A Diretoria de Cidadania Cultural promove a Semana do Carnaval Comunitário, no Hangar Cultural Oli Borges Flores. As atrações vão de oficinas de confecção de máscaras a shows de hip hop e funk. No dia 23, a partir das 14 horas, será realizado o Baile de Carnaval aberto à comunidade.