Bairro Niterói recebe nova Praça da Juventude

A cidade de Canoas ganhará mais uma Praça da Juventude. O espaço, dedicado a diversas modalidades esportivas e ao lazer, será construído no loteamento Rio Gravataí, no bairro Niterói. A praça ficará localizada em um terreno com mais de 7 mil metros quadrados entre as ruas G, H e Itamar de Mattos Maia. Com previsão de inauguração para 2019, a nova Praça da Juventude é parte do repasse federal destinado às obras de infraestrutura no bairro e tem investimento total no valor de R$ 1.884.237,37.

O projeto Praça da Juventude é uma iniciativa criada em 2007 pelo Ministério do Esporte. O objetivo é levar um equipamento esportivo público e qualificado para a população e, ao mesmo tempo, tornar-se ponto de encontro e referência para a juventude. Canoas já possui duas praças nos mesmos padrões desta nova que será construída e que, somente em 2017, receberam mais 70 mil pessoas ao longo do ano. São canoenses de todas as idades que, a partir do ano que vem, terão mais uma oportunidade de lazer e convivência perto de suas casas.