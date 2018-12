Balanço aponta queda nos índices de violência em 2018

Os índices de violência da cidade, de acordo com o balanço anual de estatísticas criminais, organizado pelo Observatório da Segurança Pública de Canoas, registraram queda em 2018. O órgão que faz o estudo é vinculado à Secretaria Municipal da Segurança Pública e Cidadania (SMSPC).

Índices

Houve redução nos casos de mortes violentas, furtos e roubos de veículos. Até o início de dezembro, foram registrados 52 casos de furtos de veículos a menos do que em 2017, representando uma queda de 7,3%. Já nos roubos de veículos, o percentual é ainda menor: foram 302 a menos, queda que chega a 33% com relação a 2017. O relatório ainda mostra que, no mesmo período, houve o registro de 113 mortes violentas – homicídios, latrocínios, mortes resultantes de confrontos policiais e encontro de cadáveres com sinais de violência. No ano passado, foram 126, uma redução de 10%.

De acordo com a vice-prefeita, Gisele Uequed (Rede), a Prefeitura está demonstrando, com os bons índices deste ano, que segurança pública segue como prioridade. “Nosso trabalho é baseado em investimento e união. A importância dessa integração entre as forças de segurança é apresentada em números. É significativa a redução desses índices desde o início da gestão, e seguimos avançando, com um planejamento de acordo com a expectativa do canoense”, ressalta Gisele. O governo ainda promete reforçar o efetivo da Guarda Municipal de Canoas. Também devem ser lançadas as licitações para projeto de Segurança, além da ampliação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e a abertura de novos Centros de Prevenção às Violências (CPVs).

Novidades

Com investimentos para 2019, a Fiscalização de Trânsito vai contar com um aplicativo desenvolvido pela Prefeitura de Canoas. Trata-se do SART, Sistema Automatizado de Registro de Trânsito. De uso exclusivo dos agentes, o aplicativo servirá para registro de boletins de ocorrência, buscas de informações, e a verificação das situações de veículos e CNHs, tudo de forma simplificada e com mais agilidade.