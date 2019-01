Banco de Oportunidades de Canoas contará com aplicativo para celular

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), juntamente com o CanoasTec, está desenvolvendo um aplicativo para celular, com o objetivo de facilitar o processo de envio de currículos e acompanhamento de vagas de trabalhadores do município.

O aplicativo já está finalizado e está passando pela fase de testes. Após os ajustes, deverá ser disponibilizado para a população, no mês de março. Pelo celular, os candidatos poderão ter acesso à lista de vagas de emprego abertas no município, ao detalhamento de cada oferta de trabalho, conseguir encaminhar seu currículo e receber as notificações sobre o seu processo.

“A versão mobile do Banco de Oportunidades é mais uma ferramenta que disponibilizamos para os canoenses, visando à praticidade de disputar vagas de emprego e possibilitando maior contato com as empresas do nosso município”, destaca o secretário da SMDE, Airton Souza.

Atualmente, os interessados já podem fazer o cadastramento online, pelo site do Banco de Oportunidades. A ferramenta seleciona os currículos de acordo com as profissões informadas pelo candidato e o sistema faz o cruzamento de informações com as vagas disponibilizadas pelas empresas, encaminhando o currículo, de forma assertiva, através de um e-mail automático.

Apenas em 2018, o Banco encaminhou mais de 36 mil currículos e contou com 104 novas empresas cadastradas. Atualmente, há 140 vagas para cargos de todas as escolaridades, com salários que chegam a R$ 3 mil, e 647 empresas cadastradas. Até o lançamento do aplicativo, os interessados devem cadastrar o currículo no Banco de Oportunidades no site da Prefeitura de Canoas, ou comparecer pessoalmente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na Rua Doutor Barcelos, 969, Centro.