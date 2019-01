Banco de Oportunidades registra encaminhamento de 36 mil currículos em 2018

O Banco de Oportunidades de Canoas é uma ferramenta online que tem o objetivo de aproximar os trabalhadores do município com as empresas que possuem vagas de emprego abertas. Em 2018, o Banco encaminhou mais de 36 mil currículos e contou com 104 novas empresas cadastradas, totalizando 640.

A diretora de Emprego, Trabalho, Renda e Formação Profissional da Prefeitura de Canoas, Carmen Marin, explica que o Banco de Oportunidades tem dado excelentes resultados para pessoas que querem se recolocar no mercado de trabalho. “Quando o candidato realiza o cadastro, ele já deve indicar a sua área de preferência, a própria ferramenta faz o filtro e encaminha os currículos de forma assertiva para as vagas afins”, completa.

Atualmente, o Banco conta com mais de 150 vagas de emprego, para cargos de todas as escolaridades, com salários que chegam a R$ 3 mil. Os interessados devem cadastrar o currículo no Banco de Oportunidades no site da Prefeitura de Canoas, neste link, ou comparecer pessoalmente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na Rua Doutor Barcelos, 969, Centro.