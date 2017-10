Banco para cadastro de artistas é criado em Canoas

Criado pela Secretaria da Cultura e do Turismo de Canoas, o Cadastro de Artistas é uma iniciativa que faz parte do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, e busca mapear talentos de diversas áreas artísticas em que atuação na cidade. O banco de talentos, criado a partir do cadastro, vai fomentar a busca das atrações que participam das festividades oficiais do município e também viabilizar a criação de projetos coletivos culturais. O cadastramento pode ser feito através do site http://sistemas.canoas.rs.gov.br/cadastroweb/artistas.

A Prefeitura, através do cadastro, poderá recorrer ao banco de dados sempre que desejar realizar contato com artistas locais, além de ser uma ferramenta importante para auxiliar na criação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais.

Quem pode se cadastrar:

Artistas das áreas de Audiovisual, Artes Carnavalescas, Circenses e Plásticas, capoeira, coral, dança, folclore, literatura, música, produção cultural, teatro, tradicionalismo, entre outros. A partir da obtenção dos dados, a Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo vai mapear os artistas da cidade e, também, desenvolver políticas públicas eficientes para o setor.