Banda Hatchi faz show de despedida no Sesc

Um ano após informar que encerraria suas atividades, a banda canoense Hatchi, em parceria com o No Palco e CoProdutora, anuncia o seu último show. A despedida acontecerá no Teatro do Sesc, em Canoas, dia 23 de setembro, a partir das 19h15min.

A entrada é franca mediante a doação de um brinquedo, que será distribuído a crianças carentes durante a semana do Dia da Criança. A troca pode ser feita no prédio da Musicollege, localizado na Rua Coronel Vicente, 160, 2° andar, no centro de Canoas.

A abertura ficará por conta das bandas Fuss e Colobos. A Hatchi prepara um show com participações de ex-integrantes (Andreza Moch e Erica Lutz) e convidados (Matheus Linck e Vitor Maurício).