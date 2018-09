Banda Os Incríveis se apresenta no CSSGAPA no dia 14

A banda Os Incríveis, sucesso no Brasil durante os anos 60 e 70, se apresenta no próximo dia 14 de setembro, no CSSGAPA, em Canoas. Realizado por Acácio Santos, o evento busca o resgate de músicas que embalaram os bailes da época.

A banda conta com um integrante remanescente da formação original, o baterista Netinho. Ele esteve presente nos tempos de projeção nacional do grupo, no período da Jovem Guarda, e de canções populares como “Era um Garoto Que, Como Eu, Amava os Beatles e os Rolling Stones”, versão brasileira da música italiana C’e come um regazzo me amava Beatles e Rolling Stones, de Gianni Morandi.

Entre os álbuns da banda estão: O Milionário (1965), Os Incríveis (1966), Neste Mundo Louco (1967) e Para os Jovens Que Amam os Beatles, Rolling Stones e… Os Incríveis (1967), Internacionais (1968).

A festa

Baile Show – 50 Anos de Sucesso com Os Incríveis

Local: CSSGAPA, Rua Tobias Barreto, 990, Bairro N. S. das Graças

Data: 14 de setembro, às 23h

Informações e Ingressos: Acácio Santos – 991677107

Valor: 1º Lote – R$ 30,00