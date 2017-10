Beneficiários de programas sociais tem direito a conversor analógico de graça

Beneficiários de programas sociais do governo federal recebem gratuitamente os conversores para o sinal digital. A entrega dos kits, que contém o aparelho e uma antena UHF, já começou e é feita pelos Correios, mediante agendamento para retirada nas agências. Os cinco Centros de Referência em Assistência Social (Cras) de Canoas fazem, nesta semana, o agendamento da retirada dos conversores e o esclarecimento sobre o benefício.

Cerca de 20 mil pessoas têm o direito de receber os kits em Canoas. Para realizar o agendamento, os beneficiários podem, além de ir ao Cras , acessar o site www.sejadigital.com.br/kit ou ligar para o telefone 147. Após a confirmação do agendamento, o cidadão deve retirar o kit, que vem com um manual de instruções, em uma agência dos Correios, portando os documentos de identificação. A instalação é por conta de cada um, a pessoa pode fazer sozinha ou contratar um antenista.

Quem têm direito:

Pessoas cadastradas nos seguintes programas: Bolsa Família 2017, Minha Casa, Minha Vida, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Bolsa Verde, Carteira do Idoso, Programa de Fomento às Atividades Produtivas, Programa Brasil Carinhoso, Pro Jovem Adolescente, Aposentadoria para Pessoa de Baixa Renda,Crédito Instalação, Programa Nacional de Crédito Fundiário, Bolsa Estiagem, Programa Nacional de Reforma Agrária, Tarifa Social de Energia Elétrica.

Sinal Digital

No dia 31 de janeiro de 2018, o sinal analógico de televisão será desligado no Rio Grande do Sul. A partir deste dia, em Canoas e mais 88 cidades do Estado, só será possível assistir aos canais abertos com a TV digital. Para obter a nova tecnologia, os televisores fabricados antes de 2010 deverão instalar um conversor, que capta imagens digitais e as transmite ao aparelho analógico.

Veja onde você pode fazer o atendimento para a retirada dos kits:

Cras Niterói (Rua Primeiro de Maio, 1398)

Cras Mathias Velho (Rua São Gabriel, 441)

Cras Guajuviras (Avenida 17 de Abril. 28- Quadra N Setor 6)

Cras Harmonia (Rua Sobral Pinto. 35)

Cras Rio Branco (Rua Montenegro, 850)