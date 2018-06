Benin Imóveis completa 45 anos de atuação

Ter o próprio lar é o sonho de muitas pessoas. Foi pensando em contribuir com essa parcela da população, e impulsionado por sua paixão pelo ramo imobiliário, que Antonio Benin se tornou corretor e fundou em 01 de junho de 1973 a Benin Imóveis.

Sempre atuante no ramo imobiliário de Canoas, Benin apostou na inovação. Em 1982, em parceria com a Toniolo, Busnello S.A, lançou o Loteamento Jardim do Lago, iniciando uma nova fase para a empresa e para a cidade de Canoas.

Outro momento importante para a empresa foi a atuação em Gramado desde 2009. A comercialização do Clube Alphaville Gramado, Residencial Recanto das Rosas em parceria com Irineu Dressel – Scala Imóveis e o lançamento do Vita Bolevard em parceria com a Toniolo, Busnello S.A e Rede Laghetto são mais um dos sonhos realizados por Benin.

“Hoje tenho a sensação de dever cumprido. O negócio imobiliário trata muito do sentimento, é uma prestação de serviços nobre. Acredito que estamos ainda aqui, pois sempre tivemos respeito por todos e prezamos pela credibilidade. Nosso sucesso vem também da criatividade, do trabalho em equipe, respeito aos funcionários e nunca olhar o lado negativo das coisas. Vejo o futuro com meus filhos tocando a empresa. Eles também estão 100% aqui dentro. Isso faz parte do processo de sucessão natural. Me sinto realizado em poder contar com eles”.

A empresa conta hoje com quatro agências de negócios, sendo três em Canoas e uma em Gramado. A Benin já realizou mais de 50 empreendimentos, sendo a maioria na Cidade de Canoas. Suas construções trouxeram desenvolvimento e progresso para a região, além de colocá-la em evidência no cenário regional.

O Centro Empresarial Jardim do Lago é mais uma das inúmeras conquistas da empresa e do legado que deixa para Canoas com seus empreendimentos. A criatividade e o espírito empreendedor de Antonio Benin foram fundamentais para os projetos inovadores da empresa.