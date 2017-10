Betiolo Fiat inaugura unidade em Canoas

Monique Mendes

O Grupo Betiolo expandiu sua atuação para a Região Metropolitana com a aquisição da rede de Concessionárias Sbardecar, que encerrou as atividades este ano. Com sede em Caxias do Sul e mais de 25 anos de experiência no mercado, a empresa apostou na cidade de Canoas pelo potencial de crescimento que a cidade oferece. O local já conhecido pelos canoenses passou por uma reestruturação e reabriu as portas no dia 1º de setembro.

De acordo com o gerente da unidade de Canoas, Deivid Parizotto, as perspectivas deste primeiro mês de atuação na cidade já são boas. “Fizemos um estudo antes de vir para cá e está dentro do que a gente esperava, a procura está atendendo a expectativa e acredito que o crescimento será gradual”, diz.

O Grupo manteve 95% da equipe que pertencia à extinta Sbardecar e hoje conta com 30 funcionários. “Demos oportunidade para conhecer o pessoal e 90% deles está dando certo”, afirma Parizotto.

Diferencial de Mercado

Segundo o gerente, a Betiolo Fiat é a única revenda autorizada exclusiva Fiat em Canoas. Entre as vantagens da empresa no mercado, está o reconhecimento da marca que traz consigo o conforto, design, tecnologia e as boas condições de custo oferecidas aos veículos ao longo do tempo.

Outro diferencial do Grupo é o setor de serviços que atua na área de locação de veículos, seguros, consórcios, venda de peças e acessórios e oferece ainda oficina própria para os clientes. “Nosso cliente encontra tudo aqui. Ele pode fazer o consórcio, adquirir o carro, sair com os acessórios instalados e com o seguro no carro”, explica Parizotto.

Para o gerente, a qualidade do atendimento e a forma de negociação também estão entre os diferenciais da empresa. “Um bom atendimento é essencial para a negociação”, afirma. Está na essência da empresa atender o cliente com excelência e trabalhar com veículos seminovos, o que se torna uma das vantagens na hora da negociação. “No momento da avaliação o usado tem valor para nós. Na hora da compra, o cliente chega aqui e caso ele não se acerte com o carro zero, tem a opção do seminovo de qualidade. Todas as lojas zero km possuem uma loja de seminovo junto”, garante Parizotto.

A Betiolo está localizada no local da antiga Concessionária Sbardecar, na Avenida Getúlio Vargas, 5995. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8 às 18h30min e aos sábados das 8 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia.

História Grupo Betiolo

A empresa, que traz na bagagem 30 anos de uma história, se tornou referência no sul do Brasil na venda de novos e seminovos. A Betiolo Fiat foi fundada em 2 de fevereiro de 2009 pelo Grupo Betiolo em Lajeado, trazendo para a região do Vale do Taquari, um novo conceito em Concessionária. Com sede em Caxias do Sul, o Grupo apostou na parceria com a Fiat para alavancar novos frutos.

Hoje são 12 lojas no RS, com um estoque de mais de 400 carros, com concessionárias Mitsubishi em Caxias do Sul e Lajeado, além de concessionárias Fiat na Região dos Vales, em Lajeado e Montenegro. A empresa adquiriu a rede de Concessionária Fiat Sbardecar e expandiu seus negócios este ano na Região Metropolitana.