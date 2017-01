Beto Steinmetz é o novo presidente do Instituto Canoas XXI

Beto Steinmetz será o presidente do Instituto Canoas XXI. O Arquiteto e Urbanista e empresário, retorna ao comando da autarquia que já comandou entre 2011 e 2012. Steinmentz é o presidente do diretório municipal do PTB Canoas e membro da executiva estadual do partido desde 2012. Foi vereador e presidiu a Câmara de Vereadores na legislatura de 1993. Exerceu o cargo de presidente na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CICS Canoas – 2003/2007) e na Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL Canoas – 2007/2011 ), ambos por dois mandatos.

Em novembro, Steinmetz chegou a ser anunciado pelo recém eleito prefeito Luiz Carlos Busato como Secretário de Governo, uma pasta que seria criada através de uma reforma administrativa. Após quase um mês do novo governo, Steinmetz terá nova função na administração municipal. “A mudança ocorreu tendo em vista a futura fusão entre Instituto Canoas XXI e Escritório de Engenharia. Entendemos que Beto é o nome mais qualificado, pois é arquiteto e empresário e conhece a pasta que estará à frente dos grandes projetos da cidade”, declara Busato.