A Biblioteca Pública Municipal João Palma da Silva é uma boa opção para entrar no roteiro de estudos de quem está se preparando para o vestibular da UFRGS. O acervo do espaço disponibiliza para empréstimo todas as 11 obras literárias que fazem parte das leituras obrigatórias do concurso. Em uma estante separada, logo na entrada do local, estão disponibilizados os livros. O empréstimo é gratuito e o livro pode ficar com o estudante por 14 dias, renovável uma vez pelo mesmo período.