Em Canoas, as pessoas com deficiência visual possuem uma opção gratuita de acesso à literatura. Na Biblioteca Municipal João Palma da Silva (Ipiranga, 105), é possível encontrar um acervo composto somente por livros em braile. Ao todo, são cerca de 200 obras no sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão. O município é um dos poucos no Rio Grande do Sul que oferece uma gama de livros em braille para empréstimo gratuito.