Bloco realiza muamba no Mathias Velho

A Diretoria da Associação Recreativa e Cultural Bloco dos Soares divulgou nesta semana que no próximo domingo, 22, ocorre a primeira muamba, que marca o início das atividades do Carnaval de 2017 da Entidade.

A concentração terá início às 17 horas no Centro Social Urbano do Bairro Mathias Velho (Avenida Rio Grande do Sul, 1790). A partir das 19 horas, a festa segue para a Sede do Bloco dos Soares (rua Camaquã, nº 670). A previsão é de 50 minutos de desfile, que deve percorrer aproximadamente 800 metros, com carro de som, ritimistas, dançarinos e integrantes da comunidade. Na Sede haverá apresentação do Grupo Show do Bloco dos Soares e convidados.

Criado em 31 de maio de 2015, o Bloco dos Soares foi idealizado por um grupo de amigos canoenses. No texto de apresentação do bloco, os diretores definem: “Tornou-se realidade um sonho, a necessidade dos moradores da cidade de Canoas em ter um espaço lúdico, de convivência e alegria fez despertar no grupo a vontade de unir esforços para formar uma entidade carnavalesca”.