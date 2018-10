Brigada Militar recebe 2 mil novos soldados em diversos comandos

A Brigada Militar realizará a formação de dois mil candidatos aprovados para o cargo de soldado, convocados em 21 de setembro, de forma descentralizada. Todos os Comandos Regionais de Polícia Ostensiva (CRPOs) receberão turmas, obedecendo a uma orientação do secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, ao comando-geral da corporação. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a estimativa é de que 120 soldados serão encaminhados para a formação em Canoas.

De acordo com a Secretaria de Segurança, a distribuição dos novos soldados será feita depois do término da sua formação, de acordo com o planejamento estratégico elaborado pela BM. O processo leva em consideração fatores como a demanda existente em cada região e a análise dos indicadores criminais em todo o Estado.

O Curso Básico de Formação de Policial Militar possui, aproximadamente, oito meses de duração. A expectativa do governo do Estado é de que as aulas iniciem em novembro deste ano. Nesta edição, os alunos-soldados farão o estágio operacional obrigatório nos locais de realização do curso, atuando na área de abrangência dos respectivos CRPOs.

Isso não significa, entretanto, que o efetivo permanecerá nos municípios após o ingresso definitivo na corporação. Primeiramente, serão atendidos os pedidos de transferência protocolados por servidores mais antigos do quadro. Após estas transferências, será aberta a oferta das vagas aos recém-formados, cuja ordem de preferência se dará pela classificação ao final do curso.