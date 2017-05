Bruno & Marrone e Thiaguinho estão confirmados na 1ª Oktoberfest de Canoas

A organização da 1ª Oktoberfest de Canoas anunciou mais duas atrações do evento. O pagodeiro Thiaguinho e a dupla sertaneja Bruno & Marrone. O evento ocorre do dia 11 a 15 de outubro no Parque Eduardo Gomes.

A venda de ingressos foi iniciada nesta segunda-feira, 15 de maio, com o lançamento oficial do evento, no Centro Casa dos Rosa. Na ocasião, que contou com dança, música e gastronomia tipicamente alemãs, foram escolhidas as soberanas da festa.

A Oktoberfest de Canoas terá ainda outras apresentações nacionais, como Wesley Safadão, Luan Santana, Anitta e Simone & Simaria.

O evento é organizado pela iniciativa privada.