Busato confirma seu filho como Secretário de Comunicação

O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato (PTB), anunciou nesta quinta-feira os últimos nomes da gestão. Dentre as nomeações, uma delas chamou a atenção quando foi divulgada na internet. A Secretaria de Comunicação, que sequer havia sido confirmada no quadro do novo governo até então, terá o filho do prefeito, Rodrigo Busato, como titular da pasta. Ele é publicitário e é conhecido no meio cultural como Rodrigo Ferrari, nome artístico que utiliza em sua carreira como músico.

Além disso, foram confirmados quatro subprefeitos, e os escolhidos para comandar a Fundação da Saúde e as autarquias. O ex-vereador Carlos Eri será responsável pela subprefeitura do Rio Branco, enquanto o também ex-parlamentar Dr. Pompeu cuidará do Guajuviras. Já o suplente de vereador Marcinho ficará responsável pela Mathias e Jardel Soares Machado pela Niteroi. No CanoasPrev, assume Ana Steffen Kern, enquanto no CanoasTec, Marcelo Nonnenmacher será o presidente. Por fim, Fernando Ritter foi oficializado como presidente da Fundação de Saúde.