Busato é citado em delação da Lava Jato

O prefeito de Canoas Luiz Carlos Busato (PTB) foi citado na lista fornecida pelo ex-executivo da Odebrecht, Benedicto Júnior, o BJ, delator na Operação Lava Jato. A planilha mostra supostas doações de caixa 2 a 187 políticos. As operações mostradas na planilha, de acordo com Benedicto, teriam ocorrido entre 2008 e 2014.

A planilha aponta que o codinome Jangada teria sido atribuído ao atual Prefeito, que em 2010 teria recebido, de acordo com o que consta na planilha, uma quantia de R$ 100 mil para sua campanha à reeleição como deputado federal.Na lista, o nome do prefeito consta com grafia incorreta, chamado de Luis Carlos Bussato.

Busato foi apenas citado na lista e ainda não há investigação instaurada ou petição da Procuradoria Geral da República (PGR) para que ele seja investigado.

Diferente da situação do deputado federal Marco Maia (PT) que já responde a inquérito no STF e do ex-prefeito Jairo Jorge (PDT) que foi alvo de uma petição da PGR no STF, onde o relator, ministro Edson Fachin,determinou o envio do caso para a Justiça Federal de Canoas, onde a PGR local analisará a necessidade ou não de investigar o caso.

O que diz Busato

Contatada pela equipe de reportagem de O Timoneiro, a assessoria de imprensa de Busato informou que ele nega qualquer envolvimento nesses fatos e garante que as contas de suas campanhas sempre foram dentro da lei.