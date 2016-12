Busato, Gisele Uequed e vereadores são diplomados pelo TRE-RS

O último passo antes da posse oficial dos candidatos eleitos no pleito de 2016 ocorreu nesta segunda-feira, 19, no Auditório Irmão Bruno Rüedel (Auditório Bordô) da Unilasalle Canoas. Na ocasião, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) diplomou 21 vereadores, a vice-prefeita eleita, Gisele Uequed (REDE) e o prefeito eleito, Luiz Carlos Busato (PTB). A solenidade contou com a presença de diversas autoridades municipais.

Em seu discurso, a juíza eleitoral responsável pela 66ª Zona Eleitoral, Patrícia Pereira Krebs Tonet, saudou os presentes e citou o momento difícil pelo qual passa a justiça brasileira. “De minha parte, alerto que a independência do judiciário vem sofrendo sério risco”, disse a juíza. Ela ainda parabenizou as candidatos eleitos, ressaltando que os mesmos não se deixaram desencorajar pelo descrédito com a política. Tonet também citou temas como saneamento, segurança, saúde e educação como áreas fundamentais e de urgência para a cidade. “Chegamos no fundo do poço, somente os senhores podem reverter este fato.” disse a Dra. Patrícia.

Prefeito eleito

Luiz Carlos Busato, quando chamado para discursar, foi ovacionado pelos presentes que lotavam o Auditório Ir. Bruno Rüedel. O prefeito eleito comentou o momento: “já fui diplomado várias vezes, mas esse é o diploma que mais sonhei.” Sobre o novo ciclo que começa, Busato também ressaltou os pontos básicos que precisam atenção na cidade, como saúde, educação e segurança. “Vamos construir uma canoas de verdade”, ressaltou o prefeito eleito, que ainda falou sobre o perfil técnico dos secretários anunciados até o momento. No encerramento do discurso, ele parabenizou a justiça eleitoral, especialmente a juíza eleitoral Patrícia Pereira Krebs Tonet, “pelo trabalho ágil e sério”.

Vice-Prefeita eleita

Também presente na diplomação, a vice-prefeita eleita, Gisele Uequed, destacou a emoção sentida no momento da solenidade e ressaltou a responsabilidade do posto. “Sei da minha responsabilidade com a população e especialmente com as mulheres da nossa cidade”. Gisele ressalta que estará ao lado do prefeito para buscar conquistas nos próximos quatro anos.