Cadastro para mudança em registro civil de transexuais e transgêneros é realizado em Canoas

A Prefeitura de Canoas, através da Diretoria das Políticas das Diversidades e Comunidades Tradicionais, está realizando um pré-cadastro para encaminhamento dos pedidos de mudança de registro civil de transexuais e transgêneros. O cadastro acontece na sede da Diretoria, na Rua Fioravante Milanez, 256, 5º andar, e pode ser realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, até o dia 4 de junho.

O diretor das Políticas das Diversidades e Comunidades Tradicionais, Saulo Gil, explica que a possibilidade de retificação da documentação ocorreu após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 1º de maio, que autoriza transexuais e transgêneros a alterarem o nome no registro civil. Antes, só era possível ter o nome social em documentos não oficiais, como, por exemplo, em crachás, matrículas escolares e inscrições em concursos.

No dia 17 de maio, Dia Internacional Contra a Homofobia, a Diretoria realizará o pré-cadastro no Calçadão, entre 9h e 17h, junto a outras atividades alusivas ao dia.