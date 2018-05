Caderno Bem Viver será lançado na próxima semana

A partir da próxima sexta-feira, dia 25 de maio, o jornal Timoneiro apresenta aos seus leitores toda terceira semana de cada mês, o caderno Bem Viver. A sessão especial vai trazer informações sobre qualidade de vida, saúde, bem-estar físico e mental em diversas dimensões.

Conheça as colunistas do Bem Viver:

Édna Machado

Formada em Administração, especialista em Comércio Exterior, terapeuta holística e facilitadora de cursos nas áreas da Administração, Comércio Exterior, Beleza, Estética e Terapias (Especialista em Barras de Access); Proprietária do Essence Studio Técnico, atuante há 16 anos no município de Canoas.

Letícia Uequed

Graduada em psicologia na universidade La Salle de Canoas. Acredita na psicologia positiva e no trabalho social como forma de psico-intervenção para criar novas experiências em situações de vulnerabilidades sociais.

Vanessa Ziglioli

Administradora formada pela PUC-RS, Coach e Consteladora Sistêmica, aluna de Psicologia do Unilasalle, atua com educação e orientação empreendedora e com processos de Inovação Pessoal, Profissional e em Negócios buscando o equilíbrio e a conexão entre o mental, físico e espiritualidade.