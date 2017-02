Câmara aprova projeto que corrige piso salarial de professores

A Câmara de canoas aprovou em sessão ordinária, na última quarta-feira, 1, o projeto de lei 09/2017, de autoria do Executivo, que altera os valores da Tabela B, do Anexo VI, da Lei nº 5.580, de 11 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, de Carreira e de Remuneração do Profissional do Magistério do Município de Canoas e dá outras providências.

A proposta visa adequar os dispositivos da legislação municipal às diretrizes da lei federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, no que se refere ao piso nacional dos professores. Com isso, os valores contemplam o piso nacional para o ano de 2017, no valor de R$ 2.298,80.