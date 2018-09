Câmara celebra dia do Corretor de Imóveis

A Semana do Corretor de Imóveis, comemorada no final de agosto, foi lembrada em Grande Expediente realizado pela Câmara na sessão de quinta-feira, 6. Participaram da homenagem o coordenador do Conselho Fiscal do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (CRECI-RS), Luiz Carlos Mattos, o conselheiro federal do CRECI-RS, José Antônio Godoy, e o delegado da entidade, João Batista Nielsen, além de corretores, conselheiros e assessores.

A Semana Municipal do Corretor de Imóveis foi instituída em Canoas pela lei 6104, de 10 de agosto de 2017, a partir de projeto de lei apresentado pelo vereador Marcio Freitas (PDT). Licenciado, o parlamentar foi representado no Grande Expediente pelo vereador Sidiclei Mancy, que destacou, em sua fala, a importância da atividade dentro da cadeia da construção civil.

LDO

A Câmara promove no dia 24 de setembro, audiência pública sobre o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2019. O evento, organizado pela Comissão de Finanças e Orçamento, acontece às 14 horas, no Plenário da Câmara. O objetivo é oportunizar o detalhamento do PL 29/2018, atendendo a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). A estimativa da receita consolidada para o próximo ano é de R$ 2.061.727.978,00 (dois bilhões, sessenta e um milhões, setecentos e vinte e sete mil, novecentos e setenta e oito reais).