Câmara cria comissão para acompanhar serviços da RGE Sul

A Câmara aprovou a criação de uma comissão especial para acompanhar os serviços prestados pela RGE Sul no município. A proposta teve como autores os vereadores José Carlos Patricio, líder da bancada do PSD, e Marcus Vinícius Machado (Quinho), líder da bancada do PDT.

A indicação dos nomes que integrarão a comissão aconteceu na sessão de quarta-feira, 12. Patricio será o presidente e Quinho, o relator. Os vereadores Alexandre Gonçalves (PPS), Aloisio Bamberg (PCdoB), Canhoto (SD), César Augusto (PRB), Cezar Mossini (PMDB), Cris Moraes (PV), Maria Eunice (PT), Patteta (PP) e Sargento Santana (PTB) também farão parte da comissão.

“Em Canoas o legislativo tem feito sua parte para cobrar a empresa. Queremos tornar mais intensa essa cobrança através da comissão para defender os interesses do cidadão”, afirma o vereador José Carlos Patricio. Ele ainda comenta que, mesmo com boas respostas da RGE Sul quanto à troca de postes de madeira por concreto, ainda existem falhas na qualidade de serviços prestados pela empresa, além de aumentos abusivos nos valores de contas. “Vamos fazer pressão a nível federal e estamos organizando uma audiência pública sobre o tema”, completa Patricio.

Relembre

Em março, O Timoneiro publicou reportagem sobre as reclamações de consumidores que relataram aumentos bruscos nas contas de luz. Em fevereiro, a Câmara promoveu Grande Expediente sobre o tema. O gestor de Atendimento ao Poder Público da RGE Sul, Thiago Pedroso de Oliveira, compareceu à sessão para prestar esclarecimentos.