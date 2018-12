Câmara lança Escola do Legislativo

A Câmara Municipal de Canoas lançou oficialmente, na última quinta-feira, 20 de dezembro, a Escola do Legislativo. A aula inaugural foi proferida pelo professor e reitor da UniRitter, Germano Schwartz, com o tema “As constituições estão Mortas?”. O questionamento dá título ao livro de sua autoria, no qual analisa a função das constituições em meio a novos movimentos sociais presenciados em todo o mundo.

Reitor da UniRitter e professor do Mestrado em Direitos Humanos da instituição, Germano Schwartz também atua como docente nas áreas de Direito e Sociologia e Direito Constitucional. Atualmente é Bolsista de Produtividade e Pesquisa – CNPq, pesquisador gaúcho da FAPERGS e Avaliador Institucional no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).