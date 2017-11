Câmara realiza Grande Expediente alusivo ao Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, foi tema de Grande Expediente realizado na sessão de terça-feira, 11. O espaço, proposto pela vereadora Maria Eunice (PT), homenageou mulheres que se destacam em suas áreas de atuação e a comunidade do Quilombo Chácara das Rosas. A parlamentar é autora do projeto de lei (PL 85/2017) que estabelece o Dia Nacional da Consciência Negra como feriado municipal, e de projeto de decreto legislativo que institui o Prêmio “Companheiro Marco Machado” de estímulo a lideranças negras no município. As duas proposições estão em tramitação no Legislativo.

O Grande Expediente contou com as presenças de Nanci dos Anjos da Silva, representante do Centro de Umbanda Ogum Lanceiro e Iemanjá; Isabel Genelício, ex-presidente da Associação do Quilombo Chácara das Rosas; e Luiz Volnei da Silva, integrante do Movimento de Consciência Negra e da Secretaria Estadual e Nacional de Combate ao Racismo do PT. Foram homenageadas: Maria Regina dos Santos Braga, sócia-fundadora da Associação Mulheres do Multiplicar e da Cooperativa Vida Saudável; Maria Eunice dos Santos Lima – destaque na proteção de crianças e adolescentes; Alzerina de Souza Reiswitz Preta – destaque no trabalho com a terceira idade; Solange Fátima Gonçalves – destaque na dança gaúcha de salão; Carmen Nadia Terra Flores – servidora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

O representante do Movimento de Consciência Negra enfatizou que o dia 20 de novembro é um momento de reflexão e exaltou a contribuição da população negra na construção e desenvolvimento do Brasil. Ressaltou ainda o trabalho assistencial dos centros de umbanda e terreiros. “Qualquer um que lá entrar matará sua fome espiritual e física”, declarou Luiz Volnei da Silva.