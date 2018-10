Câmara trata da chegada dos refugiados venezuelanos

O município de Canoas começou a receber os primeiros grupos de venezuelanos dentro do processo de interiorização promovido pelo governo federal. Os vereadores ouviram na sessão de quarta-feira, 19, a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Luísa Camargo, e o chefe adjunto do Gabinete do Prefeito, Guido Bamberg.

O vereador Dario da Silveira (PDT) avaliou como louvável a atitude do governo de receber parte dos refugiados, mas afirmou que a população canoense tem apresentado diversas dúvidas. A secretária de Desenvolvimento Social explicou como está sendo feita a adaptação. “A nossa meta é inserir essas pessoas no mercado de trabalho e torná-las independentes o mais rápido possível”, ressaltou Luísa.