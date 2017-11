A Rede Sustentabilidade Canoas realizará uma caminhada orientada no próximo sábado, 25, a partir das 10 horas, com saída do Parque Getúlio Vargas, situado na Rua Rafaela, S/N, em Canoas, com a distribuição de cartilhas para alertar e conscientizar as pessoas a respeito da importância da descoberta do câncer de próstata o mais rápido possível.

O evento está no Facebook através do endereço https://www.facebook.com/events/242061162993790/.