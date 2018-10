Caminhada de Xangô será realizada no próximo domingo

Em homenagem ao dia de um dos orixás mais populares do Brasil, Xangô, comemorado no dia 29 de setembro, a Federação Afro Umbandista e Espiritualista do Rio Grande do Sul (Fauers), em parceria com a Diretoria das Políticas das Diversidades e Comunidades Tradicionais da Prefeitura de Canoas, promoveu atividades no Calçadão nesta quarta-feira, 26. Durante todo o dia, foi exposta a imagem de Xangô no local e realizada uma apresentação de tamboreiros, o que atraiu mais de 600 pessoas, que ainda puderam fazer pedidos ao orixá e pegar material informativo sobre a 9ª Caminhada de Xangô, que será realizada neste domingo, a partir das 15h.

A concentração da caminhada acontece em frente à sede da Fauers, na Rua Fernando Abbot, 159, no bairro Nossa Senhora das Graças, e se deslocará pelas ruas Bandeirantes, Santa Maria, avenidas Santos Ferreira e Inconfidência, passando pelas ruas São Pedro e Dona Rafaela, com chegada ao Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo), onde haverá uma roda religiosa de Umbanda.

O presidente da Fauers, Everton Alfonsin (Caco), destaca que a caminhada de domingo tem o objetivo de unir, reunir e estimular adeptos a Xangô, na matriz africana, e a São Miguel de Arcanjo e a São Jerônimo, no catolicismo, em uma caminhada pela paz.