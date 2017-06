Campanha de vacinação contra vírus Influenza segue até 9 de junho

Conforme o último balanço divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Canoas, mais de 80% do grupo prioritário foi vacinado, o que possibilitou divulgar já na sexta-feira a decisão de abrir a procura pela vacina para todos os grupos. A diretora da Vigilância em Saúde, Vanessa Dornelles, reforçou que apesar da liberação, especialmente os grupos prioritários das gestantes devem aproveitar a prorrogação da campanha para se vacinar, bem como aos seus filhos pequenos. Estes dois grupos, conforme o último balanço, registram percentuais pouco acima dos 50%. O último balanço divulgado pela SMS aponta que foram imunizadas 81.101 pessoas.

Prevenção

Medidas gerais de prevenção que visam reduzir o risco de transmissão da Influenza e outros agravos de transmissão respiratória como meningite, coqueluche, sarampo, rubéola, varicela/catapora e caxumba, na população em geral:

*Higienizar as mãos com frequência;

*Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

*Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

*Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

*Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

*Não partilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal; evitar aperto de mãos, abraços e beijo social;

*Reduzir contatos sociais desnecessários e evitar, dentro do possível, ambientes com aglomeração;

*Evitar visitas a hospitais;

*Não beber água diretamente com a boca nos bebedouros;

*Ventilar os ambientes.