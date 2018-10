Campanha Outubro Rosa alerta sobre prevenção de câncer

A campanha Outubro Rosa, criada em 1990, estimula a participação da população no controle do câncer de mama. A data tem o objetivo de compartilhar informações, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Neste ano, a campanha do Instituto Nacional de Câncer (Inca) no Outubro Rosa tem o tema “Câncer de mama: vamos falar sobre isso?”. O objetivo é fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para o rastreamento e diagnóstico precoce.

A mastologista Renata Rockenbach, do Hospital Nossa Senhora das Graças, falou com nossa equipe e fez um alerta: “Não podemos somente falar de mamas em outubro. O exame citopatológico de colo de útero também deve ser realizado anualmente desde início da vida sexual. Toda mulher deve realizar a mamografia uma vez ao ano a partir dos 40 anos, e por quanto tempo? Enquanto a expectativa de vida da paciente for de pelo menos 5 anos, e não dos 50 aos 69 anos, de 2 em 2 anos”.

Em Canoas, no sábado, 20, foi promovido o Dia D de Combate ao Câncer de Mama, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Canoas em todas as UBSs da cidade. “É uma campanha de extrema importância para a sociedade. O diagnóstico tardio é preocupante e causa de muitas mortes por câncer de mama”, destacou a secretária da Saúde, Rosa Groenwald.