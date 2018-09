Campeão estadual de competição de rap é de Nova Santa Rita

O Legislativo de Nova Santa Rita homenageou Vargas MC, campeão do “Rima Show de Bola”, competição de rap promovida pela RBS TV e disputada por artistas de todo o Estado. Além de Vargas MC (Mateus dos Santos Vargas), também foram homenageados Lorient MC (Cristian Souza de Oliveira), destaque na competição, e os apresentadores da RBS TV Marcos Alexandre da Cruz e Fábio Luis Alves Pedroso.

Cada partido elegeu o seu representante para que fosse feito o discurso de homenagem aos MC’s e aos apresentadores presentes. Assim, o vereador Rodrigo Pedal discursou pela bancada do PT, o vereador Leonardo pelo PDT, a presidenta da Câmara, vereadora Ieda Bilhalva, pelo PRB e o vereador Alex Ávila, autor da homenagem, discursou na tribuna pelo PTB. O secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Guilherme Motta, também discursou representando o Executivo Municipal.

Alemão do LotPop foi elogiado por todos pelas atividades que vem desenvolvendo junto aos jovens, como a “Batalha do Lot”, que acolhe e apresenta um norte para muitos da comunidade que estão em situação de vulnerabilidade social.

Reconhecimento

Os apresentadores da RBS TV discursaram sobre a importância da vitória de Vargas MC, uma vez que o mesmo ganhou de diversos rappers de todo o Estado e, com isso, não somente colocou Nova Santa Rita no mapa do rap gaúcho, mas também trouxe esperança e referência para os demais jovens da cidade. Enfatizaram também que essa vitória no rap pode ser também uma vitória em outras profissões, como o Direito e a Medicina, uma vez que o potencial de romper fronteiras e de competência já fora provado pelos jovens.

Seminário sobre Agrotóxicos une cidade a Canoas e demais municípios

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita ocorreu, na manhã da última segunda-feira, 3, o Seminário sobre Intoxicação por Agrotóxicos, com a participação de mais nove municípios da região: Canoas, Capela de Santana, Montenegro, Portão, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Sapucaia do Sul, Tabaí e Triunfo.

O Seminário é voltado para profissionais de saúde das quatro vigilâncias, bem como da atenção básica, da 1ªCRS e dos municípios participantes. A abertura do evento foi realizada pela prefeita Margarete Simon Ferretti acompanhada da secretária de Saúde, Eliane Iensen.