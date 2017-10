Câncer de mama: Exposição mostra importância de conscientização

No mês dedicado à prevenção e conscientização sobre o câncer que mais mata mulheres em todo o mundo, a Prefeitura Municipal de Canoas, através da Diretoria de Políticas para as Mulheres, recebe a exposição “Superação em Evidência”. Dentro da programação do Outubro Rosa, a mostra consiste em revelar a beleza da mulher, muitas vezes escondida por trás de toda a luta contra o câncer de mama. Realizada pela Liga de Combate ao Câncer de Canoas, com apoio da Comenda Alemã do município, a exposição apresenta 13 modelos, clicadas pela lente do fotógrafo Murillo Sander.

Entre elas, estão a Lídia Soares, de 53 anos, a Nídia Martins, de 64, e a Simone Cadores, de 47 anos. Cada uma com a sua história particular de superação. A Lídia descobriu o câncer há três anos, mas, por estar no estágio inicial, o tratamento com radioterapia foi suficiente para ela. Já a Nídia precisou da quimioterapia e encontrou na família a força para seguir em frente. “Minha filha estava prestes a fazer 15 anos e decidi que participaria de toda a celebração com ela. Por isso lutei. Depois foi o nascimento do meu neto. Minha família e meus amigos são a minha motivação”, ressalta Nídia, que ainda está em tratamento.