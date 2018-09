Candidato Rogério Ceratti visita Rede em Nova Santa Rita

SIMONE DUTRA*

O Diretório da Rede Sustentabilidade de Nova Santa Rita debateu a construção de nominata para as eleições de 2020, em reunião ocorrida no sábado, 8 de setembro. Segundo o porta-voz local e líder comunitário Simaécio Brandão Leite, mais conhecido como Baiano, o partido terá candidatos a titulares e vices em todas as representações. “A Rede tem propostas claras para Nova Santa Rita”, enfatizou Baiano.

Na ocasião, o Diretório recebeu a visita do seu candidato a deputado estadual, o advogado canoense Rogerio Ceratti, para tratar de agenda de campanha e conversar com lideranças que pretendem participar das próximas eleições. “Quero ouvir a população para construir políticas públicas que atendam a cidade de Nova Santa Rita e a Região Metropolitana”, contou Rogerio.