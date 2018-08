Candidatos do PSOL visitam redação do Timoneiro

Na quarta-feira, 22, o jornal Timoneiro recebeu a visita de uma comitiva do PSOL, que contou com a presença do deputado estadual Pedro Ruas, que concorre à reeleição, e do canoense Paulo Sérgio, que é candidato a deputado federal. Os candidatos frisaram que para os integrantes do PSOL um mandato não pertence a um deputado ou ao partido. Eles explicam que entendem o mandato como um instrumento de luta do povo. Ambos falaram sobre sua visão política e sobre a situação de Canoas e da Região Metropolitana.

“Nós temos a luta contra a corrupção como uma de nossas principais iniciativas. Não é possível aceitar que os governos pensem primeiro no interesse dos grandes empresários e não respeitem as necessidades da população. Somos contra a privatização da Saúde que ocorre em Canoas e acreditamos que aqui deveria ter sido aberta uma CPI forte para apurar as denúncias recentes”, afirmou Ruas.

“Agora querem instituir uma PPP para a Corsan. O saneamento básico não é brincadeira. Tem que ser tratado na esfera pública e não pela iniciativa privada”, disse Paulo Sérgio.

Os dois candidatos enfatizaram que Saúde, Segurança, Saneamento Básico e o combate à corrupção são áreas em que é urgente que se pense e coloque em prática soluções eficazes. Outro ponto que Paulo Sérgio e Pedro Ruas destacam é a necessidade de melhorar a qualidade do transporte público no Estado.