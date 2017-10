Canoas abre inscrições para sorteio de vagas em creches

A partir da quinta-feira, 9 de novembro, serão abertas as inscrições para o sorteio de vagas na Educação Infantil (creche e pré-escola), e vão até o dia 17. Os cadastros poderão ser feitos somente presencialmente nas subprefeituras dos quatro quadrantes da cidade e também nas escolas Carlos Drummond de Andrade, no Guajuviras, e Professor Thiago Würth, na Mathias Velho. Para as creches, podem se inscrever crianças de zero aos três anos e 11 meses, completados até o dia 31 de março de 2018. Para a pré-escola (Jardim I e II), a faixa etária é dos 4 anos aos 5 anos e 11 meses, também completados até 31 de março de 2018.

Atendimentos serão de segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas, sem fechar ao meio dia, entre 9 e 17 de novembro, inclusive no dia 15, feriado da Proclamação da República.

Documentação

Serão exigidos os seguintes documentos: Certidão de Nascimento da criança, comprovante de residência, onde conste o endereço no qual o menor reside; CPF ou RG do responsável pela inscrição. O local de residência da criança, comprovado no ato da inscrição, definirá a região para fins da disponibilização da vaga. Não é necessário levar cópias dos documentos.

Vagas

A inscrição para o sorteio não garante, automaticamente, o acesso à Educação Infantil. Neste ano, haverá sorteio tanto para creche, quanto para pré-escola. A Legislação Federal impede que critérios como renda ou ocupação dos pais sejam determinantes para a destinação das vagas, todos os cadastrados nesta etapa concorrerão de forma igual às vagas na Educação Infantil. Mesmo aqueles que já se inscreveram em anos anteriores e não foram chamados devem fazer inscrição. Os alunos que já frequentam a Educação Infantil na rede pública municipal seguem com a vaga garantida, sendo dispensados do cadastro para concorrer a novas vagas.

Divulgação dos contemplados

A lista contendo as inscrições homologadas será divulgada no Diário Oficial do Município (www.canoas.rs.gov.br), no dia 5 de dezembro de 2017, nos murais das Subprefeituras, Central de Vagas da Secretaria Municipal de Educação, Escolas Municipais de Educação Infantil de Canoas e Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Canoas. O sorteio público para as creches municipais será nos dias 12 e 13 de dezembro de 2017, na sede da Prefeitura de Canoas. Para a pré-escola, o sorteio público será no dia 14 de dezembro no mesmo local.

Locais de Inscrições:

Subprefeitura Região Nordeste:

Rua Alexandre de Gusmão, 2080, Bairro Estância Velha.

Subprefeitura Região Noroeste:

Rua Candelária, 441, Bairro Mathias Velho.

Subprefeitura Região Sudeste:

Rua Marechal Rondon, 100, Bairro Niterói.

Subprefeitura Região Sudoeste:

Rua Edgar Fritz Muller, 430, Bairro Rio Branco.

EMEF Carlos Drummond de Andrade:

Rua Seis, 400, setor 5 Quadra X, Bairro Guajuviras.

EMEF Professor Thiago Würth:

Avenida Rio Grande do Sul, 4240, Bairro Mathias Velho.

Dúvidas:

Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) – 0800-510-1234

Documentos do responsável pela inscrição:

-CPF ou RG do responsável pela inscrição;

-Comprovante de residência em Canoas em nome do pai, da mãe ou do responsável legal pela criança.

Documentos da criança:

-Certidão de nascimento ou RG

PERGUNTAS E RESPOSTAS :

Quem pode participar?

Para as creches (Berçário e Maternal), serão aceitas crianças de zero aos três anos e 11 meses, completados até o dia 31 de março de 2018. Para a pré-escola (Jardim I e II), a faixa etária é dos 4 anos aos 5 anos e 11 meses, também completados até 31 de março de 2018.

Como faço para inscrever alguma criança?

Basta o responsável ir até um dos pontos de inscrição, entre 10h e 19h, sem fechar ao meio-dia, com os documentos solicitados, entre os dias 9 e 17 de novembro (inclusive no feriado da Proclamação da República, dia 15 de novembro).

É preciso levar a criança junto para fazer a inscrição?

Não é necessário.

Em quais locais, dias e horários posso fazer as inscrições?

Das 10 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia, entre os dias 9 e 17 de novembro, inclusive no dia 15, feriado da Proclamação da República. As inscrições podem ser feitas nas subprefeituras dos quatro quadrantes da cidade, Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste, e também na EMEF Carlos Drummond de Andrade, no bairro Guajuviras, e EMEF Professor Thiago Würth, no Mathias Velho.

Quais documentos devo levar?

Certidão de Nascimento da criança, comprovante de residência em Canoas, onde conste o endereço no qual o menor reside; CPF ou RG do responsável pela inscrição. Não é necessário levar cópias dos documentos, apenas apresentá-los.

Crianças com deficiência ou de famílias de baixa renda tem preferência?

Não. A Legislação Federal não permite que existam critérios para beneficiar os concorrentes. Ao cumprir a lei, a Prefeitura de Canoas coloca todos os candidatos em condições iguais de disputa.

A inscrição nesta etapa garante a vaga?

Não. Os alunos cadastrados nesta etapa participarão de um sorteio que irá ranquear a ordem de chamada. A Prefeitura de Canoas tem trabalhado para universalizar o acesso das crianças à educação, aumentando gradativamente o número de vagas em creches e pré-escola.

Quem se inscreveu em anos anteriores precisa se inscrever de novo?

Sim. Mesmo aqueles que já se inscreveram em anos anteriores e não foram chamados devem fazer inscrição. Os alunos que já frequentam a Educação Infantil na rede pública municipal seguem com a vaga garantida, sendo dispensados do cadastro para concorrer a novas vagas.

Quando sai o resultado do sorteio?

O sorteio público para as creches municipais será nos dias 12 e 13 de dezembro de 2017, na sede da Prefeitura de Canoas. Para a pré-escola, o sorteio público será no dia 14 de dezembro. O resultado final do processo classificatório, de todos os inscritos, resultante do sorteio público, será divulgado no dia 03/01/2018, no Diário Oficial do Município de Canoas (http://www.canoas.rs.gov.br), nos murais das Subprefeituras e na Central de Vagas da SME.

O sorteio também é para vagas em escolas conveniadas?

Sim. A Prefeitura de Canoas destaca que as vagas que estão sendo usadas pelo Município em escolas contratadas serão mantidas.

Se meu filho for contemplado com uma vaga, serei avisado?

A disponibilização das vagas e a chamada dos inscritos para matrícula será feita através da publicação no Diário Oficial do Município, da remessa de um telegrama para o endereço fornecido no ato de inscrição e do envio de e-mail, caso tenha sido informado pelo interessado.